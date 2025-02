Psg imprendibile: Lione ko e +13 su De Zerbi. Seconda sconfitta per Fonseca 

Viaggia a vele spiegate il Psg, che si aggiudica anche la sfida esterna contro il Lione di Paulo Fonseca valida per la 23ª giornata di Ligue 1. Al Groupama Stadium, gli uomini di Luis Enrique si impongono con il finale di 3-2. Un risultato firmato Hakimi (53', 85') e Dembelé (59') - padroni di casa a segno con Cherki (83') e Tolisso (92') - e che consente ai parigini di spendere ulteriori 3 punti in vetta alla classifica, che riporta ora un vantaggio di 13 lunghezze sul Marsiglia. La formazione di De Zerbi è infatti uscita sconfitta dalla trasferta di Auxerre, terminando l'incontro in 10 uomini a causa dell'espulsione di Cornelius. L'ex tecnico del Brighton insieme al dirigente del club Ravanelli ha poi duramente contestato la direzione di gara. L'ex tecnico del Milan rimedia invece la 2ª sconfitta dopo il ko all'esordio contro lo stesso Marsiglia, a cui sono seguiti i successi contro Reims (4-0) e Montpellier (4-1). I Les Gones restando dunque al 6º posto con 36 punti: la prossima giornata c'è il Brest di Roy.