De Zerbi torna alla carica: "Mai più Francia dopo Marsiglia. Errori eclatanti"

Torna a farsi sentire Roberto De Zerbi . Dopo il duro sfogo seguito alla sconfitta per 3-0 rimediata sul campo dell'Auxerre nell'incontro valido per la 23ª giornata di Ligue 1, l'allenatore italiano non ritratta quanto dichiarato circa il proprio futuro nel campionato francese. L'ex tecnico di Brighton e Sassuolo ha contestato la direzione arbitrale di Jeremy Stinat , accusato di corruzione dallo stesso presidente del Marsiglia Pablo Longoria . Accusa che gli è costata una squalifica di 15 giornate. De Zerbi è stato così invitato a rispondere in conferenza stampa sul prossimo impegno di campionato che vede Rabiot e compagni, secondi in classifica a 13 punti dal Psg, ospitare il Nantes nell'incontro in programma alle ore 20.45 di domenica 2 marzo. A seguire, la sfida interna con il Lens (08/03) e la trasferta al Parco dei Principi (16/03).

De Zerbi: "Errori gravi ed eclatanti"

"Confermo al cento per cento quello che ho detto dopo le partite: credo nella buona fede degli arbitri ma non credo ci sia stato un arbitraggio sereno ad Auxerre, con errori eclatanti. Non abbiamo perso a causa dell'arbitro, abbiamo giocato una pessima partita, ma il suo ruolo è stato determinante. C'è l'espulsione di Neal Maupay contro l'Angers, i due rossi di Cornelius, quello di Amine Harit contro il Psg, quello di Leonardo Balerdi a Lione, questi sono errori molto gravi dal mio punto di vista. Se la gente pensa che non sia vero, è un loro problema. Sono sempre vicino a Pablo Longoria, Fabrizio Ravanelli e Medhi Benatia, fanno parte della mia famiglia, così come i miei giocatori e tutte le persone di questo club. Mi dispiace non parlare francese perché vorrei davvero che le mie parole fossero trascritte nel miglior modo possibile su ciò che penso di queste controversie. Questa è l’ultima volta che parlerò di arbitri finché sarò su questa panchina. Ho sempre detto che dopo il Marsiglia non allenerò altre squadre in Francia, ma questo non vuol dire che voglio andarmene domani o a fine anno, vorrei restare due, tre o quattro anni, non lo so”. De Zerbi ha poi risposto sulle intimidazioni ricevute dal direttore di gara in segutio alla sfida di Auxerre: "Questo mi dispiace ed esprimo la mia piena solidarietà, il calcio deve rimanere in campo", ha concluso il tecnico.