Psg a valanga, 4 gol in 37': al Lilla non basta David. Ok Nizza e Le Havre

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain non si ferma e travolge con un perentorio 4-1 il Lilla quinto nella classifica di Ligue 1, volando così provvisoriamente a +16 sull'Olympique Marsiglia di De Zerbi, Rabiot, Lirola e Ravanelli, che ha però una gara in meno. I campioni di Francia archiviano la pratica in appena 37', grazie alle reti di Barcola, Marquinhos, Dembélé e Doue. Per gli ospiti accorcia David nel finale.