Vince il Marsiglia di De Zerbi e Rabiot. Ok anche il Lione, follia di Fonseca 

Il Lione si impone per 2-1 in rimonta sul Brest, nella 24esima giornata di Ligue 1. Ospiti in vantaggio con Lala al 15' su rigore, poi i padroni di casa ribaltano il risultato con una doppietta dell'eterno Lacazette al 24' e all'82'. Nel finale espulso per proteste l'allenatore del Lione Paulo Fonseca. In classifica, Lione sesto con 39 punti in piena lotta per un posto in Europa. Vittoria casalinga anche per il Marsiglia di De Zerbi e Rabiot che batte 2-0 il Nantes. Primo tempo equilibrato e gara che si accende nella ripresa. Al 73', i padroni di casa sbloccano il risultato con Gouiri. Quattro minuti dopo Greenwood sigla il raddoppio che sancisce la vittoria e il secondo posto della classifica di Ligue 1 con 49 punti.