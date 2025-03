De Zerbi e quel paragone con Higuain: "Vorrei che diventasse così"

MARSIGLIA (Francia) -"Non è pienamente consapevole della sua forza e delle sue qualità. Sto cercando di prendermene cura. Deve pensare come un numero 9 perché ne ha la capacità. Mi ricorda i grandi numeri 9 del passato, ha davvero tutto per essere uno dei più grandi centravanti d'Europa. Mi ricorda Gonzalo Higuain nel modo in cui si muove. Il modo in cui fa giocare la squadra…ora deve specializzarsi davanti alla porta". Qualche settimana fa Roberto De Zerbi aveva parlato così di Amine Gouiri, attaccante gioiello del suo Marisiglia, in passato finito anche nel mirino della Juventus. Un paragone illustre per il francese e allora il tecnico ex Sassuolo è tornato sulla vicenda nella conferenza stampa in vista della sfida tra OM e Lens, valida per la 25esima giornata di Ligue 1.