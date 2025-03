Il Psg continua a dominare: battuto il Rennes e +16 sul Marsiglia

4RENNES (Francia) - Dopo l'amara sconfitta negli ottavi di Champions League contro il Liverpool il Paris Saint-Germain si rituffa in Ligue1 vincendo sul campo del Rennes per 4-1 nella 25ª giornata allungando, al momento, a +16 sul Marsiglia (in campo alle 21 contro il Lens). I parigini conquistano il 7° successo consecutivo sbancano il Roazhon Park: filtrante perfetto di Doue per Barcola che entra in area sulla sinistra e batte Samba per il suo 13° gol in campionato (18° in stagione). Ad inizio ripresa (50') la squadra di Luis Enrique firma il raddoppio con Barcola versione assist-man per Goncalo Ramos. Il Rennes reagisce subito accorciando le distanze al 52' con il colpo di testa di Brassier ma nei minuti di recupero il Psg chiude i giochi con Dembele (entrato al 64') protagonista: tap in da pochi passi al 91' (asisst Hakimi) e poi un preciso tiro dal limite dell'area al 93' per la doppietta.

