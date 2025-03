Squalifica Fonseca, Klopp lo difende e scherza: "Ci sono alcune mie foto..."

Squalifica Fonseca, il commento di Klopp

Klopp, che ha attualmente messo in stand by la carriera da allenatore, ricoprendo il ruolo di Head of Global Soccer della Red Bull, si è espresso su quanto accaduto a Fonseca: "Ho visto che è stato squalificato per quasi 9 mesi. Ci sono alcune mie foto molto simili, di incontri ravvicinati con gli arbitri", ha scherzato il tedesco. Klopp ha anche ribadito come sia felice di "non trovarsi più in situazioni simili". D'altronde l'ex tecnico del Liverpool, che ha riportato i Reds a vincere la Premier League nel 2020 dopo 30 anni di astienza, è sempre stato un vulcanico a bordocampo, non lesinando anche proteste energiche nei confronti dei direttori di gara. Per Fonseca le cose sono andate decisamente in maniera diversa, con una punizione che lo porterà a non poter guidare dalla panchina il suo Lione in questo finale di campionato, in cui l'OL è alla ricerca di un posizionamento sufficiente per qualificarsi alla prossima Champions League.