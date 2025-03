Prima vittoria in Ligue 1 senza Paulo Fonseca per il Lione che si aggiudica il posticipo di Ligue 1 del 25° turno sul campo del Nizza accorciando la distanza nella corsa ad un posto in Champions League. 2-0 esterno firmato Cherki e Nuamah per l'OL del tecnico portoghese, squalificato per i prossimi nove mesi, che danno seguito al buon momento mostrato anche nel successo dell'ottavo di Europa League. Nizza che resta terzo a quota 46, Lione sesto a 42 e a -2 dal Monaco quarto fermato nel pari con il Tolosa.