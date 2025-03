Rabiot, striscioni shock contro lui e la mamma: duro sfogo su Al-Khelaifi!

MARSIGLIA (Francia) - Domenica da dimenticare per il Marsiglia di Roberto De Zerbi ed Adrien Rabiot (capitano per la prima volta) sconfitti nettamente 3-1 dal Paris Saint-Germain che ormai ha il titolo in tasca a +18 proprio sull'OM. Durante la partita l'ex centrocampista della Juve è stato preso di mira dai suoi ex tifosi con degli striscioni indirizzati anche alla madre Veronique, nonché agente, del giocatore in merito all'adio (a parametro zero) nell'estate del 2019 per approndare proprio in bianconero. Uno dei messaggi più forti recitava: "La promiscuità si trasmette di madre in figlio" accompagnato da un disegno dei due. Un altro invece: "Lealtà per gli uomini, tradimento per le p….e".