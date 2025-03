Psg show, Kvara-gol: Saint-Etienne travolto 6-1. Marsiglia ko, De Zerbi a -22

SAINT-ETIENNE (Francia) - Con il tennistico punteggio di 6-1 il Paris Saint-Germain conquista - sul campo del Saint-Etienne - la ventiduesima vittoria stagionale in ventisette partite di Ligue 1 (con cinque pareggi e nessuna sconfita) e ipoteca il titolo di Campione di Francia. I padroni di casa avevano trovato il vantaggio dopo 6' con Stassin, ma sono stati rimontati - e travolti - dalle reti di Ramos su rigore (43'), Kvaratskhelia (50') , Doue (autore di una doppietta al 53' e al 66' su assist di Fabian Ruiz), Neves (62') e Mbaye (90').

Ko il Marsiglia di De Zerbi e Rabiot

Con gli ex bianconeri Rabiot e Lirola in campo dal 1', l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi crolla 3-1 a Reims - quarto ko nelle ultime cinque uscite in campionato - e scivola a -22 dal Paris Saint-Germain capolista della Ligue 1. I padroni di casa dilagano con Nakamura (29'), Diakhon (51') e Atangana Edoa (68'), le Aquile della Costa Azzurra rendono meno pesante il passivo con Rongier al 78'.