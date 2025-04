Psg campione, Doué regala il titolo. Ora Luis Enrique pensa solo alla Champions

Il Paris Saint-Germain è campione di Francia. Gli uomini di Luis Enrique superano in casa l'Angers nell'incontro valido per la 28ª giornata di Ligue 1, conquistando così il 13º titolo della sua storia, nonché il 4º consecutivo, con 6 giornate di anticipo. Un trionfo conquistato grazie al 22º successo in campionato che vale 74 punti e un vantaggio di 14 lunghezze sul Monaco, ora chiamato a difendere la 2ª posizione dal Marsiglia di De Zerbi - la cui crisi di risultati ha provocato una rottura con lo spogliatoio - . Al Parco dei Principi termina 1-0 per i padroni di casa, andati a segno con Desiré Doué (55'). Il Psg resta inoltre in corsa per il triplete, con la finale di Coppa di Francia in programma il 24 maggio contro il Reims, e il cammino in Champions League che prosegue con il doppio appuntamento dei quarti contro l'Aston Villa, previsto per il 9 e 15 aprile.