Rabiot in gol, il Marsiglia ritrova la vittoria: De Zerbi torna secondo

MARSIGLIA (Francia) - Dopo tre sconfitte consecutive e il durissimo sfogo di Roberto De Zerbi contro i suoi calciatori, rialza la testa l'Olympique Marsiglia . Le Aquile della Costa Azzurra, grazie al 3-2 inflitto al Tolosa tra le mura amiche del Vélodrome, si riprendono il secondo posto nella classifica di Ligue 1 - con 52 punti conquistati in 28 partite - a scapito del Monaco e alle spalle del Paris Saint-Germain. Gli ospiti sbloccano il risultato con Magri al 28' e chiudono il tabellino con la rete della bandiera di Sierro al 76', in mezzo il tris dei padroni di casa con l'autogol di Suazo al 21' e le reti di Greenwood al 57' (su assist di Bennacer) e dell'ex Juventus Rabiot (64') , oltre a quella di Rowe al 71' annullata dal Var.

Gli altri risultati

Negli altri match di giornata il Lens si impone di misura contro il Saint-Etienne con gol di Koyalipou al 75', così come lo Strasburgo a Reims (Doukouré al 4') e l'Auxerre a Rennes (Jubal Junior all'89'). Chiude il quadro il successo per 2-0 del Le Havre in casa del Montpellier fanalino di coda della Ligue 1 e ormai a un passo dall'aritmetica retrocessione nella seconda divisione francese: decidono Kechta al 3' e Touré al 33'.