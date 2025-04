Crollo De Zerbi, tris Monaco al Marsiglia: in gol anche l'ex Juve Zakaria

Il Monaco torna alla vittoria dopo la sconfitta di Brest e batter per 3-0 l'Olympique Marsiglia in casa. Il match si sblocca al 34° grazie a Minamino che sfrutta al meglio l'assist dell'ex juventino Zakaria; nella ripresa arriva il raddoppio monegasco grazie ad Embolo (59°) servito alla perfezione da Vanderson. Al minuto 80 arriva il definitivo tris grazie ad un rigore trasformato da Zakaria. In classifica la formazione di Hutter scavalca al secondo posto quella di De Zerbi, tornata alla sconfitta dopo il successo interno contro il Tolosa. Ora il Marsiglia deve guardarsi le spalle dall'assalto di Strasburgo e Lione, distanti rispettivamente tre e quattro punti.

