Tris Lione, sbancato Auxerre. Manita Rennes al Le Havre

Il Lione vince 3-1 sul campo dell' Auxerre e si aggiudica il posticipo domenicale di Ligue 1 . Primo tempo senza gol e gara che si accende nella ripresa. Al 54°, dagli undici metri, Mikautadze sblocca il risultato per l'1-0 del Lione. L'Auxerre accusa il colpo e, al 62°, la rete di Cherki vale il raddoppio ospite. I padroni di casa provano a riorganizzarsi e accorciano le distanze al 77° con Sinayoko, ma poco dopo, all'84°, Lacazette firma il definitivo 3-1 e il Lione festeggia la vittoria. Finisce 3-3 il match tra Saint-Etienne e Brest . Prima frazione scoppiettante con un botta e risposta che consente al Brest di andare all'intervallo sul 3-2, grazie alla doppietta di Ajorque (6° e 37°) e alla rete di Sima (25°) in risposta ai gol messi a segno dai padroni di casa a opera di Stassin (16°) e Cardona (34°). Nella ripresa il Saint-Etienne preme sull'acceleratore e perviene al gol del pareggio, ancora con Cardona (80°), che chiude il match sul definitivo 3-3.

Vincono Rennes e Angers

Larga vittoria per il Rennes che sul campo del Le Havre si impone 5-1. Primo tempo già in discesa per gli ospiti che nei primi quindici minuti di gara segnano tre reti con Matusiwa (1°), Assignon (12°) e Kalimuendo (15°). Il Le Havre prova a scuotersi e prima dell'intervallo accorcia le distanze con Mwanga al 42', ma nella ripresa il Rennes torna a pungere e dilaga fino al definitivo 5-1 prima con Tamari, al 57°, e poi con Gomez, all'89°. Festeggia anche l'Angers che davanti al proprio pubblico si disfa 2-0 del Montpellier. Accade tutto nella prima frazione di gara, con i padroni di casa che prima dell'intervallo segnano le due reti vittoria grazie alla doppietta di Lepaul (2° e 43°).