Psg ok anche con le riserve: decima vittoria di fila, Donnarumma riposa

PARIGI (Francia) - Dopo lo spavento in Champions League contro l'Aston Villa il Paris Saint-Germain, già campione di Francia, si rituffa in campionato battendo al Parco dei Principi il Le Havre per 2-1. Per la squadra parigina si tratta del 10° successo consecutivo in Ligue 1 arrivato grazie ai gol di Doue dopo 8 minuti e di Goncalo Ramos al 50' per portarsi sul 2-0. Per gli ospiti (terzultimi in classifica) vana la rete al 60' di Soumare per accorciare le distanze. Luis Enrique ha sfruttato la situazione favorevole per un ampio turnover come testimoniano i cambi nel 2° tempo con Mendes per Hakimi , Vitinha per Mbaye, Neves poer Kang Li ed infine Kvaratskhelia per Barcola. Turno di riposo per l'eroe del Villa Park Gigi Donnarumma e per Dembele.

