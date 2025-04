Il Milan di Berlusconi e Sacchi battuto da Luis Enrique: il tecnico Psg scatenato in conferenza

Luis Enrique ha un solo pensiero in testa: la Champions League . Il Psg non l'ha mai vinta e il tecnico vuole regalare ai parigini questa grande gioia. In conferenza stampa, in vista della sfida contro il Nizza , l'allenatore ha parlato anche della sfida contro l' Arsenal in semifinale , cercando di stimolare la squadra. Sempre grande umiltà: "Non esistono squadra perfette e non lo siamo neanche noi". Nonostate il record di Sacchi e Berlusconi battutto dopo 32 anni. Il mister ne ha parlato e si è lasciato andare poi anche a qualche siparietto.

Luis Enrique, la conferenza verso Psg-Nizza

"Come stiamo vivendo le ultime sfide in Ligue 1 già da campioni? È uno scenario particolare, sì. È la prima volta che ci capita, nello staff, di essere campioni con un vantaggio così ampio. È un bene che ci siano ancora record da battere, è questo che ci motiva" - ha spiegato Luis Enrique in conferenza stampa, dopo aver battuto da poco anche la striscia di 38 trasferte di fila senza perdere del Milan di Berlusconi e Sacchi che durava da 32 anni."Cosa vuol dire per me aver battuto questo record? Questo dimostra di cosa è fatta la mia squadra. Abbiamo continuato a essere forti, dobbiamo esserne orgogliosi. Siamo molto motivati ​​a iniziare questo finale di stagione". Poi ha proseguito: "Se sono contento del livello della squadra? Contento? (Ride ndr) Contentissimo". L'allenatore ha parlato anche dell'Arsenal in vista della semifinale di Champions League: "È una squadra che ho seguito. Per il resto, i pregi che abbiamo, i difetti che abbiamo, sono gli stessi. Possiamo migliorare, certo, ma se ti concentri sugli aspetti negativi è un problema. Noi non facciamo così. Certo, vogliamo migliorare, ma la squadra perfetta non esiste e non lo saremo nemmeno noi".