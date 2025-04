Psg travolto in casa dal Nizza: si ferma l'imbattibilità in campionato 

PARIGI (Francia) - Dopo 10 vittorie consecutive arrivano un pareggio e ma soprattutto la prima sconfitta in Ligeu1 per il Paris Saint-Germain già campione di Francia. Al Parco dei Principi il Psg infatti cade 3-1 contro il Nizza nell'anticipo della 31ª giornata.

In vista dell'andata della semifinale di Champions League contro l'Arsenal (martedì, ore 21:00 all'Emirates) Luis Enrique decide di schierare i titolari ma sono gli ospiti che sbloccano il parziale al 34' con la rete di Sanson su assist perfetto di Bouanani. Prima dell'intervallo il Psg riesce a riprendere la partita con Fabian Ruiz cinico davanti al portiere su assist di Dembele. Subito ad inizio ripresa (46'), però, il Nantes ritrova il vantaggio ancora con Sanson e raddoppia al con Ndayishimiye per il 2° successo consecutivo che porta il Nizza a quota 54 punti pari con il Monaco 3° in classifica.