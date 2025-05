Psg ko e con testa alla Champions, Kvara e Donnarumma a riposo per l'Arsenal

STRASBURGO (Francia) - Con la Ligue 1 già in bachca, il Psg pensa solo alla Champions e come settimana scorsa contro il Nizza si prende una pausa in campionato cadendo per 2-1 sul campo dello Strasburgo. Luis Enrique cambia dieci uomini su undici rispetto alla semifinale di andata con l'Arsenal e proprio in vista del ritorno al Parco dei Principi rinuncia a pedine fondamentalei come Vitinha, Donnarumma e Kvaratskhelia. Ringraziano i padroni di casa che con un autogol di Hernandez e il raddoppio firmato da Lemaréchal portano a casa la partita nonostante il gol parigino di Barcola. Vince lo Strasburgo e conquista punti fondamentali nella corsa all'Europa.