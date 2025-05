Luis Enrique esorcizza il demone Inzaghi: poker Psg, turnover e... 0 infortuni

MONTPELLIER (Francia) - Vista l'ecatombe di infortuni che ha colpito prima il Bayern Monaco e poi il Barcellona nelle settimane che hanno preceduto le doppie sfide di Champions contro l'Inter... il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique, messo già in cassaforte il titolo nazionale, non ha corso rischi in ottica finale contro i nerazzurri del 'demone' Simone Inzaghi e, nel penultimo incontro stagionale di Ligue 1, ha lasciato a casa Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz e Dembelé, più Joao Neves e Kvaratskhelia per 90' in panchina. Doué, sostituito al 60' dal classe 2007 Kamara, l'unico titolare in campo nel successo per 4-1 a Montpellier, deciso dal gol di Mayulu al 44' e dalla tripletta di Ramos al 49', 59' su rigore e al 65', un solo minuto dopo il gol della bandiera dei padroni di casa con Coulibaly.