Kvaratskhelia, prima doppietta col Psg. Nizza ai preliminari di Champions

Europa League: c'è il Lilla. Fonseca in Conference!

Serata di forti emozioni per la lotta al 5° posto che ha visto il Lilla qualificarsi all'Europa League grazie al successo per 2-1 contro il Reims . Follia a Strasburgo con i padroni di casa che avanti 2-1 si fanno rimontare e perdono 3-2 grazie al rigore trasformato da Toure che regala la salvezza ai suoi ed il pass Conference League al Lione di Paulo Fonseca! Infatti la squadra dell'ex Milan batte per 2-0 l'Angers e grazie proprio al KO dello Strasburgo lo supera per entrare in Europa.

Bene Psg e Marsiglia. Reims allo spareggio

Il Paris Saint-Germain si prepara alle sue finali, Coppa di Francia e Champions League, battendo 3-1 l'Auxerre grazie alla prima doppietta in maglia Psg in campionato di Kvaratskhelia. Doppietta anche per l'ex Juventus Adrien Rabiot nel 4-2 del Marsiglia contro il Rennes. Successo per il Nantes in casa contro il Montpellier (3-0), il Reims finalista di Coppa di Francia giocherà lo spareggio per non retrocedere, considerando la vittoria in extremis del Le Havre in casa dello Strasburgo e sarà costretto allo spareggio per non retrocedere. Chi scende direttamente in Ligue2 è il Saint-Etienne, battuto 2-3 in casa dal Tolosa.