"Congré trovato inerme in casa con una ferita vicino al cuore": la storia shock

Pérols (Francia) - Una notizia proveniente dalla Francia sconvolge il mondo del calcio: l'ex giocatore del Montpellier Daniel Congré è stato trovato - nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 giugno - privo di sensi con una grave ferita da arma da taglio nella sua casa nel sud della Francia ed è stato ricoverato in ospedale, secondo quanto riportato dai media locali. In particolare, il quotidiano sportivo L'Equipe e quello regionale Midi Libre affermano che Congré, che lavora come coordinatore sportivo del club di Ligue 1 del Lione, è stato trovato con una ferita vicino al cuore nella sua casa nella città di Pérols, non lontano da Montpellier.