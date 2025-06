Lione in Europa League? Ufficiale l'accordo con la Uefa: la condizione necessaria

L’Olympique Lione nelle scorse ore è stato retrocesso a tavolino in Ligue 2. La decisione è arrivata oggi dal DNCG, l’organo di controllo finanziario del calcio transalpino, dopo un’attenta valutazione della situazione economica del club. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il presidente John Textor e il direttore generale Michael Gerlinger sono stati ascoltati dalle autorità competenti, ma le spiegazioni fornite non sono state ritenute sufficienti per evitare la sanzione. La retrocessione, già decisa lo scorso 15 novembre ma poi sospesa, è ora ufficiale. Il club, sommerso da un debito stimato in circa 550 milioni di euro, ha annunciato che presenterà ricorso. E subito è scattato anche un problema legato alla partecipazione all'Europa League: potrà disputarla? Adesso è arrivata la risposta da parte della Uefa.