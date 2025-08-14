"Non ne sono sicuro": Luis Enrique, lezione di stile dopo il trionfo Psg

"Il calcio è questo"

“Penso che sia difficile parlare di questa partita perché ci siamo allenati per 5-6 giorni. Quello che è incredibile è vedere i nostri tifosi. Per noi è molto bello aver vinto questo trofeo e offrirlo a loro", esordisce così il tecnico spagnolo che aggiunge: “Il Tottenham ha giocato un’ottima partita. Sono più in forma di noi ma abbiamo avuto lo stesso la capacità di lottare fino alla fine della partita. Non so se il risultato è giusto ma il calcio è questo".

"Contento per Chevalier"

Una partita nella quale Luis Enrique si è giocato molto, soprattutto per la scelta tra i pali con l'arrivo di Chevalier e la decisione di mettere Donnaruma alla porta. Il nuovo arrivato è stato impreciso sul momentaneo 2-0 degli inglesi, salvo poi rifarsi nella sfida degli 11 metri dove è riuscito ad ipnotizzare Van de Ven. Luis Enrique ha commentato: “Sono molto contento per Chevalier e per tutta la squadra“.