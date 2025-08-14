"Non ne sono sicuro": Luis Enrique, lezione di stile dopo il trionfo Psg

Parte subito con un trofeo la nuova stagione dei campioni d'Europa del Psg. A Udine, la formazione di Luis Enrique si è imposta ai calci di rigore, riuscendo a rimontare negli ultimi dieci minuti dei 90 regolamentari due gol al Tottenham. Soddisfatto l'allenatoree dei parigini che al termine della sfida contro gli Spurs ha commentato con queste parole quanto vissuto nella notte friulana.
"Il calcio è questo"
“Penso che sia difficile parlare di questa partita perché ci siamo allenati per 5-6 giorni. Quello che è incredibile è vedere i nostri tifosi. Per noi è molto bello aver vinto questo trofeo e offrirlo a loro", esordisce così il tecnico spagnolo che aggiunge: “Il Tottenham ha giocato un’ottima partita. Sono più in forma di noi ma abbiamo avuto lo stesso la capacità di lottare fino alla fine della partita. Non so se il risultato è giusto ma il calcio è questo".
"Contento per Chevalier"
Una partita nella quale Luis Enrique si è giocato molto, soprattutto per la scelta tra i pali con l'arrivo di Chevalier e la decisione di mettere Donnaruma alla porta. Il nuovo arrivato è stato impreciso sul momentaneo 2-0 degli inglesi, salvo poi rifarsi nella sfida degli 11 metri dove è riuscito ad ipnotizzare Van de Ven. Luis Enrique ha commentato: “Sono molto contento per Chevalier e per tutta la squadra“.