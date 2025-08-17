Tuttosport.com

Psg, buona la prima in Ligue 1: contro il Nantes basta Vitinha. Esordio amaro per il Paris Fc

I campioni di Francia in carica superano la formazione di Castro e si aggiudicano la prima giornata di campionato. Male la seconda formazione parigina
2 min
Ligue 1psgParis Fc
Psg, buona la prima in Ligue 1: contro il Nantes basta Vitinha. Esordio amaro per il Paris Fc© EPA

Si chiude il sipario sulla prima giornata di Ligue 1. Esordio vincente per il Psg, che supera il Nantes alla Beaujoire con il finale di 1-0. Un risultato firmato Vitinha (67') e che consente ai campioni di Francia in carica, già reduci dal trionfo in Supercoppa Uefa, di raccogliere i primi 3 punti in classifica. La prossima giornata, la formazione di Luis Enrique ospiterà l'Angers nell'incontro in programma venerdì 22 agosto.

Ligue 1: gli altri risultati della 1ª giornata

Inizia male invece il cammino del Paris Fc, seconda squadra della capitale alla sua prima partecipazione nella massima Serie del campionato francese. Gli uomini di Stephane Gilli cadono sul campo dell'Angers, che si impone per 1-0 nonostante abbia giocato in 10 uomini per l'ultima mezz'ora di gioco. Il prossimo appuntamento vede il Pfc impegnato nella trasferta di Marsiglia (i focesi di Roberto De Zerbi sono usciti sconfitti dalla prima trasferta contro il Rennes). Vincono anche Auxerre e Strasburgo, che superano rispettivamente Metz e Lorient con il risultato di 1-0. Termina invece in parità la sfida tra Brest e Lilla: 3-3 il finale.

