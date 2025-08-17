Psg, buona la prima in Ligue 1: contro il Nantes basta Vitinha. Esordio amaro per il Paris Fc

Ligue 1: gli altri risultati della 1ª giornata

Inizia male invece il cammino del Paris Fc, seconda squadra della capitale alla sua prima partecipazione nella massima Serie del campionato francese. Gli uomini di Stephane Gilli cadono sul campo dell'Angers, che si impone per 1-0 nonostante abbia giocato in 10 uomini per l'ultima mezz'ora di gioco. Il prossimo appuntamento vede il Pfc impegnato nella trasferta di Marsiglia (i focesi di Roberto De Zerbi sono usciti sconfitti dalla prima trasferta contro il Rennes). Vincono anche Auxerre e Strasburgo, che superano rispettivamente Metz e Lorient con il risultato di 1-0. Termina invece in parità la sfida tra Brest e Lilla: 3-3 il finale.