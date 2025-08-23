Doppio Aubameyang risolleva il Marsiglia: manita sul Paris. Prima gioia per De Zerbi

Primo successo stagionale per il Marsiglia, che supera in casa i neopromossi del Paris Fc - alla loro prima partecipazione nella massima Serie del campionato francese - nell'incontro valido per la seconda giornata di Ligue 1. Al Velodrome, gli uomini di Roberto De Zerbi si impongono con il finale di 5-2: reti di Mason Greenwood (18', rig.), Pierre-Emerick Aubameyang (24', 73'), Pierre-Emile Hojbjerg (81'), e Robinio Vaz (96'). Di Ilan Kebbal (28') e Moses Simon (58') invece le marcature ospiti. Un risultato che riporta il sorriso in uno spogliatoio spaccato da una grave crisi degenerata nello scontro fra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe e che riscatta inoltre il ko all'esordio sul campo del Rennes. La prossima giornata c'è il Lione in trasferta: appuntamento il 31 agosto al Parc OL.