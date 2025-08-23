Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Doppio Aubameyang risolleva il Marsiglia: manita sul Paris. Prima gioia per De Zerbi

I focesi superano la formazione di Gilli e riscattano così il ko all'esordio contro il Rennes. La prossima c'è il Lione
2 min
Ligue 1de zerbiMarsiglia

Primo successo stagionale per il Marsiglia, che supera in casa i neopromossi del Paris Fc - alla loro prima partecipazione nella massima Serie del campionato francese - nell'incontro valido per la seconda giornata di Ligue 1. Al Velodrome, gli uomini di Roberto De Zerbi  si impongono con il finale di 5-2: reti di Mason Greenwood (18', rig.), Pierre-Emerick Aubameyang (24', 73'), Pierre-Emile Hojbjerg (81'), e Robinio Vaz (96'). Di Ilan Kebbal (28') e Moses Simon (58') invece le marcature ospiti. Un risultato che riporta il sorriso in uno spogliatoio spaccato da una grave crisi degenerata nello scontro fra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe e che riscatta inoltre il ko all'esordio sul campo del Rennes. La prossima giornata c'è il Lione in trasferta: appuntamento il 31 agosto al Parc OL.

In campo Nizza e Lione

In campo sabato 23 anche Nizza e Lione, impegnate sui campi di casa rispettivamente contro Auxerre (19.00) e Metz (21.05). Quanto ai campioni in carica, gli uomini di Luis Enrique si sono imposti sull'Angers al Parco dei Principi con il finale di 1-0 firmato dall'ex Napoli Fabian Ruiz. Secondo successo consecutivo per il Psg, già reduce dal debutto vincente sul campo del Nantes (1-0).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere