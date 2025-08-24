Zhegrova non mette piede in campo, intanto il Lille vince grazie a Giroud

Ligue 1: poker Lorient, ok Tolosa e Strasburgo

Poker del Lorient, che batte in casa il Rennes. Allo Stade du Moustoir, ospiti ridotti in nove uomini dopo appena 11 minuti: espulsi in serie, con rossi diretti per entrambi, prima Mahdi Camara e poi Wooh. Gara quindi in discesa per i padroni di casa, in gol con Soumano, Tosin, Pagis e Le Bris. Vincono anche Tolosa e Strasburgo che si portano entrambe a quota 6, in vetta alla classifica di Ligue 1, a pari merito con Psg e Lione. Il Tolosa supera, in casa, per 2-0, il Brest con la doppietta di Frank Magri; lo Strasburgo piega, sempre fra le mura amiche, per 1-0, il Nantes: rete decisiva a firma di Emegha. Nell'altra gara del pomeriggio, poi, il Lens espugna il campo del Le Havre: succede tutto nella prima frazione di gioco, con gli ospiti a segno con Said (rigore) e Fofana prima della rete di Doucoure che accorcia le distanze ma non basta ai padroni di casa per portare a casa punti.