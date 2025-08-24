Zhegrova non mette piede in campo, intanto il Lille vince grazie a Giroud

Al Lille basta una rete dell'ex Milan Olivier Giroud per superare il Monaco nel posticipo della seconda giornata della Ligue 1. Il classe '86 fa e disfa: sblocca la sfida dello Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq nel recupero, poi dal dischetto fallisce il raddoppio. Solo panchina per il kosovaro Zhegrova, finito nel mirino della Juve. Olivier Letang, presidente del club francese, ha chiuso a un possibile trasferimento anche se il calciatore spinge per andare a Torino, dove si ricongiungerebbe con Jonathan David, subito in gol contro il Parma.
Ligue 1: poker Lorient, ok Tolosa e Strasburgo
Poker del Lorient, che batte in casa il Rennes. Allo Stade du Moustoir, ospiti ridotti in nove uomini dopo appena 11 minuti: espulsi in serie, con rossi diretti per entrambi, prima Mahdi Camara e poi Wooh. Gara quindi in discesa per i padroni di casa, in gol con Soumano, Tosin, Pagis e Le Bris. Vincono anche Tolosa e Strasburgo che si portano entrambe a quota 6, in vetta alla classifica di Ligue 1, a pari merito con Psg e Lione. Il Tolosa supera, in casa, per 2-0, il Brest con la doppietta di Frank Magri; lo Strasburgo piega, sempre fra le mura amiche, per 1-0, il Nantes: rete decisiva a firma di Emegha. Nell'altra gara del pomeriggio, poi, il Lens espugna il campo del Le Havre: succede tutto nella prima frazione di gioco, con gli ospiti a segno con Said (rigore) e Fofana prima della rete di Doucoure che accorcia le distanze ma non basta ai padroni di casa per portare a casa punti.