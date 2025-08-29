Marsiglia, De Zerbi: "Rabiot? Non mi riguarda più. Gli ho consigliato e ripetuto una cosa sola"

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi cerca subito il riscatto in Ligue1. Dopo la sconfitta nella seconda giornata a Rennes l'OM farà visita al Lione nell'ultimo match della domenica. Il tecnico italiano ha parlato nella conferenza stampa della vigilia soffermandosi sul caso Rabiot. L'ex Juventus è fuori rosa e sul mercato dopo la rissa scaturita al termine del match di campionato del 15 agosto (prima giornata): "Gli ho consigliato, e ripetuto, di andare a parlare con i dirigenti del club, di scusarsi per il suo gesto di Rennes, perché a causa del suo entourage le cose si sono amplificate. Ciò non è giusto nei confronti del presidente e dei suoi collaboratori - aggiunge - Io devo solo interessarmi al comportamento di Adrien, non a quello di coloro che lo circondano. Gli ho dato questo consiglo, ora non ho più niente da fare al riguardo. La cosa riguarda lui e il club. Sarà una sua decisione se e quando andare a parlare con i dirigenti o meno. Per il momento, non è più un argomento che mi riguarda".