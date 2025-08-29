Marsiglia, De Zerbi: "Rabiot? Non mi riguarda più. Gli ho consigliato e ripetuto una cosa sola"

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi cerca subito il riscatto in Ligue1. Dopo la sconfitta nella seconda giornata a Rennes l'OM farà visita al Lione nell'ultimo match della domenica. Il tecnico italiano ha parlato nella conferenza stampa della vigilia soffermandosi sul caso Rabiot. L'ex Juventus è fuori rosa e sul mercato dopo la rissa scaturita al termine del match di campionato del 15 agosto (prima giornata): "Gli ho consigliato, e ripetuto, di andare a parlare con i dirigenti del club, di scusarsi per il suo gesto di Rennes, perché a causa del suo entourage le cose si sono amplificate. Ciò non è giusto nei confronti del presidente e dei suoi collaboratori - aggiunge - Io devo solo interessarmi al comportamento di Adrien, non a quello di coloro che lo circondano. Gli ho dato questo consiglo, ora non ho più niente da fare al riguardo. La cosa riguarda lui e il club. Sarà una sua decisione se e quando andare a parlare con i dirigenti o meno. Per il momento, non è più un argomento che mi riguarda".
Rabiot sul mercato? Il presidente Longoria frena
Negli ultimi giorni il nome di Rabiot è stato accostato al Milan su suggerimento di Massimiliano Allegri, da parte dei rossoneri ci sarebbero stati solo contatti ma nessun offerta formale, l'infortunio di Ardon Jashari, però, potrebbe riaccendere la trattativa. Intanto il presidente del Marsiglia Pablo Longoria non ha escluso il reintegro di Rabiot con conseguente permanenza, ai microfoni di Ici Provence ha dichiarato: "È una situazione molto semplice, nella vita bisogna parlarsi. Qualunque siano le situazioni dei giocatori, con situazioni di mercato a volte difficili, per Rabiot o altri. Non individualizzo... La cosa normale è avere discussioni aperte, sincere e nel rispetto".