Il Psg ne fa 6 al Tolosa: triplo Neves, Barcola e doppietta Dembelé su rigore

Gli uomini di Luis Enrique superano in trasferta la formazione di Martinez valida per la 3ª giornata di campionato
2 min
psgLigue 1Zhegrova
Il Psg ne fa 6 al Tolosa: triplo Neves, Barcola e doppietta Dembelé su rigore© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

Terzo successo consecutivo per il Psg, che supera in trasferta il Tolosa e si aggiudica il terzo appuntamento di campionato. Allo Stadium Municipal, gli uomini di Luis Enrique si impongono con il finale di 6-3: reti di Joao Neves (7', 14', 78'), Bradley Barcola (9'), Ousmane Dembele (31', rig., 51' rig.). A segno per i padroni di casa, Charlie Cresswell (37'), Yann Gboho (89'), Alexis Vossah (91'). Un successo che si somma a quelli contro Nantes e Angers nonché al trionfo in Supercoppa Uefa. La prossima giornata c'è il Lens al Parco dei Principi: appuntamento il 14 settembre. 

Il Lilla ne fa 7 al Lorient

Negli incontri di giornata, il Lilla travolge il Lorient in trasferta per 7-1 (in casa dei Mastini continua a tenere banco il futuro di Edon Zhegrova, con una nuova apertura sul fronte Juventus seguita alle dichiarazioni del presidente Olivier Letang). Bene anche il Nantes, che supera in casa l'Auxerre. 

