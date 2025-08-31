Il Lione stende il Marsiglia di De Zerbi e aggancia in vetta il Psg. Tris Monaco e Paris FC, Nizza ko

La terza giornata di Ligue 1 si chiude con il sentitissimo match tra Lione e Marsiglia al Groupama Stadium. I padroni di casa, allenati dall'ex Milan e Roma Paulo Fonseca , hanno portato a casa i primi sei punti - rispettivamente contro Lens e Metz - nelle prime due giornate. Sull'altro fronte, il Marsiglia di Roberto De Zerbi che vanta quattro punti in classifica in due partite disputate. A spuntarla nel finale, però, sono stati i padroni di casa, con il Lione di Fonseca che riesce a sfruttare la superiorità numerica ottenuta nel corso della partita a causa dell' espulsione del difensore del Marsiglia classe 2003 Egan-Riley negli ultimi istanti di gioco. È un autogol di Balerdi a mandare in visibilio i padroni di casa, spedendoli dritti al primo posto in classifica a pari punti con il Psg di Luis Enrique . Nulla da fare, invece, per il Marsiglia di De Zerbi, che alla sconfitta contro il Rennes rimediata alla prima giornata, aggiunge anche quella contro Fonseca.

Il Monaco la spunta, male il Nizza. Festeggia il Paris Fc

Il Monaco soffre ma alla fine batte 3-2 in casa lo Strasburgo nella terza giornata della Ligue 1. Decisive le reti di Akliouche, Balogun e Minamino, non bastano agli ospiti - che hanno chiuso in dieci per un rosso a Nzingoula - i guizzi di Bakwa e Panichelli (su rigore). Sorride anche il Le Havre che stende il Nizza - prossima rivale della Roma in Europa League - per 3-1. In gol Doucoure, Ndiaye e Soumare, a nulla serve ai rossoneri il sigillo di Peprah, che era valso il momentaneo pareggio. Infine, una doppietta di Kebbal (uno su rigore) e una rete di di Simon regalano al Paris Fc il primo successo in campionato contro il Metz, che ci aveva provato con i lampi di Sane e Traore. Pari per 1-1 tra Angers e Rennes nella terza giornata della Ligue 1. Ospiti avanti con Lepaul, poi il pareggio dei padroni di casa con Peter. Con questo pari entrambe le formazioni si portano a quota 4 punti in classifica.