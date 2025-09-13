Boga decisivo con il Nizza. Monaco, vittoria in extremis in attesa di Pogba

Successo di misura per il Nizza nella quarta giornata della Ligue 1 contro il Nantes. A decidere la sfida un guizzo dell'ex Sassuolo Boga. Con questa vittoria il Nizza si porta a 6 punti in classifica, mentre il Nantes resta fermo a quota 3. In attesa di Paul Pogba, il Monaco conquista un ottimo successo in trasferta sul campo dell'Auxerre. Una vittoria molto importante, arrivata nei minuti di recupero e che lancia la squadra di Hutter momentaneamente in testa alla graduatoria di Ligue 1 con 9 punti con Psg e Lione (che devono ancora giocare il quarto turno).
Decisivo Ilenikhena
Il Monaco sblocca il risultato nel recupero del primo tempo grazie alla rete di Minamino, l’Auxerre pareggia i conti nella ripresa, al 73’, con l’autogol di Salisu, ma gli ospiti trovano la vittoria allo scadere con la rete decisiva di Ilenikhena all’89’. Terza sconfitta consecutiva per l'Auxerre, che rimane fermo a tre punti.