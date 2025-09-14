Kvaratskhelia infortunato, Atalanta a rischio: il Psg vince con doppio Barcola

PARIGI (Francia) - Con Dembelé e Doué già fermi per infortunio, arrivano altre cattive notizie per Luis Enrique in vista della ripartenza della Champions League. Per i campioni d'Europa in carica il primo impegno nella massima competizione europee sarà contro l'Atalanta di Juric, ma al termine del match di Ligue 1 vinto per 2-0 contro il Lens, i parigini hanno riscontrato altri tre stop pesanti. A decidere la sfida una doppietta di Barcola, ma dopo 28' il primo a dover lasciare il campo è stato l'ex Napoli Kvaratskhelia. Saranno da verificare le condizioni del talento georgiano in vista della sfida con la Dea, mentre non sarà sicuramente disponibile Beraldo, uscito dal terreno di gioco con le mani tra i capelli e in barella. Problemi fisici anche per Lee, anche per il coreano si attendono informazioni per capire la sua disponibilità contro gli orobici.