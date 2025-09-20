Nizza travolto dal Brest, il Lens stende il Lille di Giroud. Pari tra Nantes e Rennes

Larga vittoria del Brest che conquista il primo successo in campionato, battendo con un netto 4-1 il Nizza in un match valido per la 5^ giornata di Ligue 1 . Padroni di casa sul 2-0 già dopo 9 minuti per le reti di Ajorque (6°) e Del Castillo (9°), ma al 30° Moffi accorcia le distanze per gli ospiti. Nella ripresa chiudono la partita i gol di Chotard (70°) e Labeau Lascary (76°). In classifica il Brest si porta a 4 punti, resta a quota 6 il Nizza, avversario della Roma in Europa League . Il club che affronterà in casa i giallorossi mercoledì prossimo, ha raccolto finora in campionato soltanto due vittorie - contro Nantes ed Auxerre, mentre il computo delle sconfitte sale a tre dopo la disfatta di Brest. In campo per il Nizza anche l'ex Atalanta Jeremie Boga, sostituito all'80', quando il risultato del match era ormai già scritto.

Lens, travolto il Lille. Pari in extremis per il Nantes

Pari per 2-2 tra Nantes e Rennes nella quinta giornata della Ligue 1. Ospiti avanti di due reti con Blas (su rigore) e Lapaul, poi la rimonta dei padroni di casa - che hanno fallito un penalty con Abline - grazie a Mwanga e El Arabi. Il Nantes si porta a 4 punti in classifica, mentre il Rennes sale a quota 8. Vittoria casalinga per il Lens che batte 3-0 il Lille, in un match valido per la 5^ giornata del massimo campionato francese. Di Said, dell'ex Udinese Thauvin e di Rayan Fofana le reti che decidono il match e che permettono ai padroni di casa di portarsi a quota 9, a -1 dal Lille terzo con 10 punti. In testa Lione e Psg con 12, ma i campioni di Francia e d'Europa devono ancora giocare e domani sera saranno ospiti del Marsiglia di mister De Zerbi.