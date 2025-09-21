Ansu Fati entra e trascina il Monaco con una doppietta. Rinviata Marsiglia-Psg

Il Monaco di Paul Pogba - ancora fuori condizione e in attesa del debutto ufficiale, che secondo i più 'sadici' potrebbe avvenire addirittura il prossimo gennaio in Champions League proprio contro la Juventus - si impone 5-2 contro il Metz, cui non bastano Diallo al 13' e il rigore di Hein al 67', grazie a Biereth (26') e alla doppietta di Ansu Fati che, subentrato a inizio ripresa, impiega pochi secondi per siglare il momentaneo 2-1, poi firma il gol vittoria all'83'. L'autorete di Kouao tre giri di lancetta più tardi e il tap-in di Ilenikhena al 93' 'ingrassano' soltanto il tabellino. Il club del Principato raggiunge così a quota 12 il Psg (che ha però una gara in meno), il Lione e lo Strasburgo, che si è imposto 3-2 in casa del Paris FC. Chiudono il quadro il successo di misura dell'Auxerre con il Tolosa e il pareggio per 1-1 tra Le Havre e Lorient.
Marsiglia-Psg, quando si gioca
Un'allerta meteo per la zona di Marsiglia ha causato il rinvio a domani dell'incontro di Ligue 1 tra l'Olympique e il Paris Saint Germain, classica del campionato d'Oltralpe che era in programma questa sera alle 20.45. Il rinvio di 24 ore è stato deciso dal Prefetto delle Bocche del Rodano, spiegando che "secondo le previsioni, l'intero dipartimento sarà colpito nel tardo pomeriggio e in serata da temporali intensi e piogge con le precipitazione che potranno raggiungere localmente i 120 mm in poche ore". Per evitare rischi, dato anche che allo stadio 'Velodrome' erano attesi 70mila spettatori, è stato inevitabile posporre la partita, che si giocherà domani alle 20.