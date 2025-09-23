De Zerbi: "Io al Marsiglia per battere il potere e l'autorità del Psg"

Al 'Vélodrome' di Marsiglia, nel match disputatosi ieri sera tra i padroni di casa ed il PSG di Luis Enrique , si è consumata una vera e propria impresa per il club di Roberto De Zerbi . Il tecnico italiano ha, infatti, condotto la propria squadra ad un risultato che mancava in casa da ormai 15 anni, mandando i tifosi in visibilio tra l'entusiasmo più totale. La vittoria ha permesso al Marsiglia di avvicinarsi alle zone alte della classifiche - sono nove i punti in classifica al momento -, impedendo al PSG di compiere il primo allungo della stagione; il club parigino, dunque, resta appaiato a dodici punti con Lione, Strasburgo ed il Monaco di Pogba ed Ansu Fati . Tra i protagonisti della sfida tra Marsiglia e PSG vi è sicuramente il difensore marocchino Aguerd, autore della rete decisiva per i padroni di casa, ma non è l'unico: Roberto De Zerbi ha, infatti, dovuto seguire il finale della partita dalla tribuna dopo l'espulsione rimediata nel recupero per qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro.

"Uno dei giorni migliori dal mio arrivo": parla De Zerbi

"Ho detto al presidente del Marsiglia, Longoria, che uno dei motivi per i quali ho scelto di allenare l'Olympique e' battere il PSG: rappresenta il potere e l'autorita', sono i piu' forti. E questo non mi piace". Ha esultato cosi' Roberto De Zerbi, dopo l'1-0 del suo OM sulla squadra di Luis Enrique, grazie a un gol di Aguerd dopo 5' su un errore del portiere Chevalier. Mentre il Velodrome festeggiava la squadra, De Zerbi - espulso a fine match - ha spiegato la sua gioia per una vittoria che in casa mancava da 15 anni. "Abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che sta segnando la sua epoca, come il Milan di Arrigo Sacchi o il Barcellona di Guardiola. Questa squadra gioca un calcio diverso, e questo rende la prestazione dei miei giocatori ancora più preziosa - ha poi spiegato il tecnico italiano - È uno dei giorni migliori da quando sono arrivato, ovviamente. Sono venuto all'OM per il Vélodrome e per battere il PSG. È un club che rappresenta la potenza, la squadra che vince da anni e per gli altri è quasi impossibile competere. Non lo accetto."

"Finora non abbiamo fatto nulla"

De Zerbi ha commentato anche l'ultimo impegno del suo club, ovvero quello in Champions contro il Real Madrid: "Finora non abbiamo fatto nulla: la cosa più importante è venerdì a Strasburgo per fare un altro passo verso il nostro obiettivo di costruire una grande squadra. Questa vittoria non dovrebbe dare nulla di più alla squadra. La sconfitta a Madrid (1-2 martedì in Champions, ndr) ci ha fatto capire di avere giocatori forti. La squadra è forte, lo sappiamo, ma venerdì sarà ancora più importante della partita di stasera", ha aggiunto. "Ho già avvertito i giocatori, lo sanno. Se battiamo il PSG e soffriamo contro lo Strasburgo, significa che non siamo una grande squadra", ha concluso il tecnico italiano.