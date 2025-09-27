Monaco, quando arriva Pogba? Travolto dal Lorient, Ansu Fati non basta

Il Monaco di Pogba cade in casa del Lorient: 3-0 il risultato finale, con i monegaschi costretti ad affrontare gran parte del match in dieci uomini, a causa dell'espulsione rimediata dal difensore tedesco Kehrer; la prima ammonizione è arrivata al 9', la seconda al 38', con i padroni di casa che hanno trovato la rete del vantaggio due minuti dopo grazie al gol siglato dall'attaccante ivoriano Bamba. Il secondo tempo inizia all'insegna del dominio del Lorient, che più volte tenta l'approccio con il gol del raddoppio senza riuscirci, quantomeno fino al 72'. L'ingresso del giovane attaccante Pablo Pagis risulta decisivo per i padroni di casa, che trovano il gol del 2-0 al 76' proprio grazie al centravanti francese, e la rete del 3-0 definitivo sempre con Pagis. Negli istanti finali del match trova la rete del 3-1 il subentrato Ansu Fati, su calcio di rigore.
Monaco, pesante ko contro il Lorient in attesa di Pogba
Dura sconfitta per il Monaco, che interrompe la striscia positiva di tre vittorie consecutive, non riuscendo ad agguantare temporaneamente il primo posto in classifica sopra Marsiglia, Psg e Lione. Settimana prossima la sfida contro il Manchester City in Champions League, dalla quale dovrebbe restare ancora fuori Paul Pogba, arrivato nell'ultima sessione di calciomercato dopo il lungo stop a cui era stato costretto l'ex Juventus. Il Lorient risale in classifica grazie alla vittoria sul club monegasco, piazzandosi al centro della classifica a 7 punti grazie alla seconda vittoria stagionale. Il Monaco, con una partita in più, resta fermo a 12 punti, guardando momentaneamente dal basso Psg, Lione ed il Marsiglia di De Zerbi.