Il Lione di Fonseca aggancia il Psg, Giroud ko. Nizza-Paris interrotta per cori omofobi

Il pessimo andamento del Nizza in Ligue 1 continua avendo pareggiato 1-1 contro il neopromosso Paris FC con un gol nel finale. Il Nizza ha segnato al 40' minuto, quando un passaggio preciso di Mohamed-Ali Cho ha servito il centrocampista Sofiane Diop per una conclusione precisa. Ma il rigore trasformato all'88' minuto dall'attaccante Jean-Philippe Krasso ha regalato un punto alla squadra parigina. L'arbitro ha interrotto brevemente la partita due volte verso la fine, dopo che alcuni tifosi del Nizza avevano lanciato cori omofobi. Il capitano del club Jonathan Clauss ha chiesto ai tifosi di fermarsi.