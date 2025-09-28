Il Lione di Fonseca aggancia il Psg, Giroud ko. Nizza-Paris interrotta per cori omofobi

© EPA
Il pessimo andamento del Nizza in Ligue 1 continua avendo pareggiato 1-1 contro il neopromosso Paris FC con un gol nel finale. Il Nizza ha segnato al 40' minuto, quando un passaggio preciso di Mohamed-Ali Cho ha servito il centrocampista Sofiane Diop per una conclusione precisa. Ma il rigore trasformato all'88' minuto dall'attaccante Jean-Philippe Krasso ha regalato un punto alla squadra parigina. L'arbitro ha interrotto brevemente la partita due volte verso la fine, dopo che alcuni tifosi del Nizza avevano lanciato cori omofobi. Il capitano del club Jonathan Clauss ha chiesto ai tifosi di fermarsi.
Vince il Lione di FonsecaIl Lione di Paulo Fonseca si impone per 1-0 in casa del Lille dell'ex Milan Giroud e aggancia in vetta alla classifica il Psg con 15 punti. Gol decisivo di Morton nel primo tempo, nella ripresa espulso l'allenatore del Lille Genesio. Nelle altre gare del pomeriggio, successo del Brest per 2-0 ad Angers e pareggio 0-0 tra Metz e Le Havre. La sfida tra Rennes e Lens chiude il programma domenicale del campionato francese.
