Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Tris Marsiglia, De Zerbi vola al primo posto insieme a Psg e Lione

L'OM vince in trasferta e aggancia la vetta della Ligue 1: nella ripresa decisive le reti di Paixao, O'Riley e Gouiri
1 min
Tris Marsiglia, De Zerbi vola al primo posto insieme a Psg e Lione© EPA

L'Olympique Marsiglia cala il tris in trasferta sul campo del Metz e si prende momentaneamente la testa della Ligue 1 insieme a Psg e Lione, in attesa delle loro gare. La formazione di Roberto De Zerbi chiude il primo tempo sullo 0-0 ma si scatena nella ripresa: al 51° apre le danze la firma di Paixao, al suo terzo gol consecutivo dopo la doppietta in Champions contro l'Ajax. Il raddoppio arriva grazie a O'Riley al 69°; gara chiusa poi dal tris firmato da Gouiri. In classifica l'OM sale così a quota 15 punti, agganciando le due capoliste; il Metz resta fanalino di coda fermo a soli 2 punti, arrivati grazie ai pareggi contro Angers e Le Havre.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1