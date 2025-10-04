Tris Marsiglia, De Zerbi vola al primo posto insieme a Psg e Lione

L'Olympique Marsiglia cala il tris in trasferta sul campo del Metz e si prende momentaneamente la testa della Ligue 1 insieme a Psg e Lione, in attesa delle loro gare. La formazione di Roberto De Zerbi chiude il primo tempo sullo 0-0 ma si scatena nella ripresa: al 51° apre le danze la firma di Paixao, al suo terzo gol consecutivo dopo la doppietta in Champions contro l'Ajax. Il raddoppio arriva grazie a O'Riley al 69°; gara chiusa poi dal tris firmato da Gouiri. In classifica l'OM sale così a quota 15 punti, agganciando le due capoliste; il Metz resta fanalino di coda fermo a soli 2 punti, arrivati grazie ai pareggi contro Angers e Le Havre.