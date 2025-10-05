Ethan Mbappé risponde a Mendes: solo pari tra Lilla e Psg. De Zerbi a -1 da Luis Enrique

Primo pareggio in campionato per il Psg, che sul campo del Lilla non va oltre l'1-1. Al Pierre-Mauroy, i campioni di Francia in carica passano in vantaggio con Nuno Mendes dopo un'ora di gioco (66'), salvo subire la rete del pareggio nel finale di gara firmata da Ethan Mbappé (85') - presente sugli spalti il fratello Kylian - . La classifica vede ora gli uomini di Luis Enrique a quota 16 punti con una lunghezza di vantaggio sul Marsiglia di Roberto De Zerbi, che sabato 4 è uscito vincitore dal campo del Metz. Il prossimo appuntamento di campionato, i parigini, già reduci dal successo in Champions League contro il Barcellona e prima ancora contro l'Auxerre, saranno impegnati contro lo Strasburgo al Parco dei Principi il 17 ottobre. A seguire, il ritorno in Europa sul campo del Bayer Leverkusen di martedì 21. La formazione di Bruno Genesio affronterà invece Nantes in Ligue 1 (19/10) e Paok Salonicco (23/10) in Europa League.