De Zerbi non si ferma più: il Marsiglia ne fa 6 al Le Havre e sorpassa il Psg!

Il Marsiglia non si ferma più. Gli uomini di Roberto De Zerbi travolgono in casa il Le Havre nell'incontro valido per l'8ª giornata di Ligue, imponendosi con il finale di 6-2. Un risultato che vale il 5º successo consecutivo in campionato e il comando della classifca con 18 punti davanti il Psg: i campioni di Francia in carica non sono andati oltre il pareggio nella gara interna con lo Strasburgo (3-3) , raccogliendo solo 2 punti nelle ultime 2 uscite. La prossima giornata, i Focesi scenderanno sul campo del Lens. Prima però, il ritorno in Champions League contro lo Sporting Lisbona: appuntamento in programma mercoledì 22 all'Alvalade.

Ligue 1, 8ª giornata: gli altri risultati

Fra gli altri risultati di giornata, il Lione di Paulo Fonseca - l'ex tecnico di Roma e Milan è prossimo a rientrare dalla squalifica di 9 mesi - è caduto sul campo del Nizza con il finale di 2-3. Non va oltre il pareggio invece il Monaco, fermato sull'1-1 in trasferta dall'Angers.