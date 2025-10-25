Marsiglia, un autogol di Pavard condanna De Zerbi contro il Lens. Psg e Monaco tornano alla vittoria

Seconda sconfitta consecutiva per il Marsiglia di De Zerbi: dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro lo Sporting Lisbona, arriva anche quella in Ligue 1. Il club del tecnico italiano veniva da quattro risultati utili consecutivi - tre vittorie ed un pareggio - ed un'importante vetta conquistata in campionato, ma la sconfitta rimediata contro il Lens allo Stade Bollaert-Delelis stravolge completamente la situazione. Il match inizia nel migliore dei modi per il Marsiglia, con il solito Greenwood autore della rete del vantaggio degli ospiti al 4'. La reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere, con l'ex Crystal Palace Edouard che trova la rete del pareggio al 23' su calcio di rigore. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1 ma la beffa, per De Zerbi, è dietro l'angolo. A pochi minuti dall'inizio della ripresa, infatti, arriva uno sfortunato autogol per l'ex Inter Benjamin Pavard, che al 53' 'costringe' i suoi compagni a dover rincorrere per gran parte del secondo tempo. L'offensiva del Marsiglia non si concretizza e De Zerbi è costretto a raccogliere una sconfitta davvero amara che si traduce così: sorpasso in classifica da parte di Psg e Lens e primato perso.