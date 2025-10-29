De Zerbi difende Pavard: "Chi fa polemica non ama il Marsiglia". Dembélé si riprende il Psg

Neanche il tempo di prendere un respiro, e la Ligue 1 è pronta a ripartire dalla 10ª giornata. Con tutte le partecipanti che scenderanno in campo tra oggi pomeriggio e stasera, il Paris Saint Germain cercherà l’allungo in contemporanea sul Lens, che si recherà in casa del Metz ultimo in classifica. Luis Enrique , tuttavia, non ha voluto pensare agli avversari ma al suo match in casa del Lorient. "Sarà una partita difficile, e dovremo gestire la nostra rosa, per questo tutti i giocatori convocati potranno scendere in campo", ha asserito il tecnico iberico con una dose importante di politicamente corretto nei confronti dei bretoni, che occupano invece la terzultima posizione. Di certo c’è che Lucho vorrà far recuperare la piena forma a vari elementi, tra tutti gli attaccanti Dembélé e Doué , che ancora non sono apparsi al 100% nonostante gli ottimi rientri. Il Pallone d’oro 2025 potrebbe ripartire in punta dal primo minuto dopo quasi due mesi, visto l’impegno apparentemente non troppo proibitivo. Mentre in cima alla classifica la prima e la seconda, distanti una sola lunghezza, giocheranno il rispettivo incontro alla stessa ora, alle 21.05 l’Olympique Marsiglia si misurerà in casa contro l’Angers, quartultima a otto punti, uno solo in più del Lorient.

De Zerbi: "Non capisco le polemiche su Pavard"

Il tutto dopo la debacle del weekend scorso a Lens, quando ha perso in pochi minuti due posizioni in classifica. A essere messo sul banco degli imputati è stato Benjamin Pavard, reo di aver provocato il rigore che ha portato al pareggio i Sang et Or e sfortunato autore dell’autogol poi risultato fatale. In sua difesa è arrivato il tecnico Roberto De Zerbi, che in conferenza stampa ha voluto sostenere sia lui sia Emerson, che aveva invece aperto alla sconfitta in Champions League contro lo Sporting dopo l’espulsione prima dell’intervallo. "Non capisco le polemiche su Pavard, su Emerson, sul club, su tutti... Io penso che le cose vanno bene; forse queste ultime due partite hanno innervosito un po’ di gente per via delle sconfitte, ma sono cose che capitano", ha detto il tecnico bresciano, che non solo ha voluto tutelare i suoi difensori, specialmente l’ex Inter, ma ha voluto far capire all’ambiente che in questo momento non serve mettere benzina sul fuoco.

De Zerbi: "Persone che non amano il Marsiglia"

"Ci sono sconfitte e sconfitte, l’ho già detto. Le sconfitte contro lo Sporting, contro il Lens, ci irritano, ma bisogna restare lucidi e mantenere la calma. Io, a Marsiglia, mi faccio una risata: tutte queste polemiche mi fanno ridere", ha continuato De Zerbi, facendo capire di non voler essere coinvolto dall’estrema volatilità di una piazza che, comunque, si riflette in una squadra che non riesce mai davvero a trovar un certo equilibrio di rendimento. L’allenatore italiano ha poi voluto concludere facendo una critica forte ad alcuni presunti tifosi dicendo, senza mezzi termini: "Coloro che generano tutte queste polemiche sono davvero persone che non amano il Marsiglia, che sono sempre contro di noi, quindi lascio perdere. Dobbiamo restare concentrati e focalizzati su ciò che conta, e ciò che conta non sono le parole o quello che dicono le persone, ma le partite". Ai suoi, oggi, toccherà dunque rispondere in un Vélodrome come sempre pieno di gente ma anche suggestionato dai risultati in sé. E dopo aver saputo l’esito degli incontri di Psg e Lens.