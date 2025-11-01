Marsiglia, De Zerbi soffre ma la spunta. Il Psg vince alla fine, cade il Monaco in attesa di Pogba

Il Marsiglia di De Zerbi torna alla vittoria: dopo la sconfitta contro il Lens ed il pareggio all'ultima giornata contro l'Angers, per il tecnico italiano arrivano tre punti fondamentali in casa dell' Auxerre . Gli ospiti fanno tutto nel primo tempo, rimediando quattro ammonizioni in 45' e trovando anche la rete del vantaggio (definitivo) al 30' con l'ex Manchester United Angel Gomes. Nel secondo tempo arriva il pareggio dei padroni di casa al 49' con Danny Namaso, ma il VAR ferma tutto per fuorigioco. Il club di De Zerbi è, ad ogni modo, costretto a fare i conti con l'espulsione del centrale di difesa Garcia, che al 65' lascia i compagni di squadra in dieci uomini. Il Marsiglia soffre ma tiene botta per circa mezz'ora di gioco, portando a casa tre punti d'oro che gli permettono di tornare al secondo posto in classifica - a 22 punti - alle spalle del PSG di Luis Enrique, a quota 24.

Il Psg la vince all'ultimo, crolla il Monaco

Il PSG ha aperto la undicesima giornata della Ligue 1 battendo fra le mura amiche, per 1-0, in zona Cesarini, il Nizza. Al Parco dei Principi, il team allenato da Luis Enrique si è imposto grazie alla rete siglata al 94' da Goncalo Ramos, entrato in campo al 72' al posto di Mayulu. Negli ultimi minuti del match in scena anche il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé, tornato a disposizione del tecnico spagnolo dopo un lungo stop. Sorpresa in Ligue 1, dove il Paris Fc si impone per 1-0 sul campo del Monaco - ancora privo di Paul Pogba - e fa indirettamente un favore ai cugini del PSG, che ora hanno un vantaggio di 4 punti sul team del Principato, secondo in classifica alle spalle del team allenato da Luis Enrique. La gara dello Stade Louis II è stata decisa dalla rete siglata da Simon, all'8' della ripresa.