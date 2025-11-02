Il Lione frena con il Brest: Hateboer espulso dopo 7’! Poker Rennes, Lens e Lilla ok

Termina con un pareggio a reti inviolate la gara tra Brest e Lione, con gli uomini di Paulo Fonseca (l'ex Milan è costretto fino al 30 novembre a comandare la squadra da fuori campo causa squalifica) che restano in 10 dopo soli 7 minuti di gioco a causa dell'espulsione diretta dell'ex Atalanta Hans Hateboer, responsabile della brutta entrata su Pathe Mboup. È la seconda gara consecutiva dell'OL condizionata da un rosso, dopo quello rimediato da Abner in occasione della sfida contro il Paris Fc. Il Lione porta comunque a casa 1 punto che consente di ridurre a 4 lunghezze il ritardo dal Psg capolista, che sabato 1 ha sconfitto in casa il Nizza salendo a quota 24. E proprio la formazione di Luis Enrique sarà il prossimo avversario in campionato il 9 novembre al Groupama Stadium: match preceduto dalla sfida di Europa League contro il Betis Siviglia. Torna a vincere il Lilla, che supera in casa l'Angers all'incontro valido per l'11ª giornata di campionato. Un successo che segue il ko in casa con il Nizza e che porta la firme di Felix Correira (45'+3'). La prossima giornata c'è lo Strasburgo, che a sua volta è crollato sul campo del Rennes per 4-1. Prima però, il ritorno in EL, dove il 6 novembre i mastini di Bruno Genesio affronteranno in trasferta lo Stella Rossa.