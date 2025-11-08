De Zerbi in testa, il Marsiglia stende il Brest. Monaco ko contro il Lens

Netta vittoria e momentaneo primo posto in classifica (in attesa del Psg che giocherà domani sera contro il Lione) per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che nella 12esima giornata della Ligue 1 batte 3-0 il Brest. In gol Gomes e Greenwood (su rigore) al primo tempo, con Aubameyang che chiude i giochi nel secondo tempo a 10’ dalla fine. Terzo risultato utile consecutivo per il Marsiglia, grazie ai quali si porta momentaneamente in vetta a quota 25, a +1 sul club di Luis Enrique che ha una gara in meno. Prosegue il periodo nero del Brest, che resta fermo a quota 10 alla ricerca di una vittoria che manca ormai da settembre.
Disastro Monaco, pareggiano Nantes e Le Havre
Sconfitta dura quella rimediata dal Monaco in casa contro il Lens, che gli costa lo scivolone in classifica: il club monegasco è adesso quinto a cinque lunghezze dalla vetta. Il match lo sbloccano gli ospiti al 21’ con la rete di Edouard, a cui fa seguito al 37’ il gol del pari di Balogun su calcio di rigore. Il Monaco sembra aver rimesso la partita in carreggiata, ma negli ultimi cinque minuti del primo tempo due episodi condizionano in maniera decisiva la gara: al 40’ arriva il gol del 2-1 per il Lens con Said, cinque minuti dopo il rosso diretto a Balogun ed il 3-1 del Lens con Sangarè. Partita in discesa per il Lens che la chiude definitivamente sul 4-1, ancora con Said. Pareggio per 1-1 tra Le Havre e Nantes nella 12sima giornata della Ligue 1. Ospiti avanti con Abline al 4' del primo tempo, pari dei padroni di casa al minuto 95 con Lloris. Il Le Havre si porta così a 14 punti in classifica, mentre il Nantes sale a 10.