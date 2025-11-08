De Zerbi in testa, il Marsiglia stende il Brest. Monaco ko contro il Lens

Netta vittoria e momentaneo primo posto in classifica (in attesa del Psg che giocherà domani sera contro il Lione) per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che nella 12esima giornata della Ligue 1 batte 3-0 il Brest. In gol Gomes e Greenwood (su rigore) al primo tempo, con Aubameyang che chiude i giochi nel secondo tempo a 10’ dalla fine. Terzo risultato utile consecutivo per il Marsiglia, grazie ai quali si porta momentaneamente in vetta a quota 25, a +1 sul club di Luis Enrique che ha una gara in meno. Prosegue il periodo nero del Brest, che resta fermo a quota 10 alla ricerca di una vittoria che manca ormai da settembre.