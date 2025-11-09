Joao Neves all'ultimo respiro! Il Psg batte il Lione e torna davanti al Marsiglia

LIONE (Francia) - Il Psg batte a domicilio il Lione, nella dodicesima giornata della Ligue 1, e si conferma in vetta alla classifica. A decidere la sfida le reti di Zaire-Emery, Kvaratskhelia e Neves. Non bastano ai padroni di casa - nel finale in dieci per un doppio giallo a Tagliafico e che restano a quota 20 punti - i guizzi di Moreira e Maitland-Niles. Una vittoria all'ultimo respiro per Luis Enrique che torna davanti a De Zerbi.