Joao Neves all'ultimo respiro! Il Psg batte il Lione e torna davanti al Marsiglia

LIONE (Francia) - Il Psg batte a domicilio il Lione, nella dodicesima giornata della Ligue 1, e si conferma in vetta alla classifica. A decidere la sfida le reti di Zaire-Emery, Kvaratskhelia e Neves. Non bastano ai padroni di casa - nel finale in dieci per un doppio giallo a Tagliafico e che restano a quota 20 punti - i guizzi di Moreira e Maitland-Niles. Una vittoria all'ultimo respiro per Luis Enrique che torna davanti a De Zerbi.
Gli altri match
Successo per 2-0 dello Strasburgo, in casa, contro il Lille. Decisiva una doppietta di Emegha. Nel finale, tra gli ospiti, espulso Verdonk. Sorride anche il Metz che, in rimonta, grazie ad un rigore di Hein e un guizzo di Diallo batte il Nizza, a cui non basta la rete dell'iniziale vantaggio di Cho. Infine, netto 2-0 dell'Angers contro l'Auxerre: prima l'autorete di Akpa, poi il sigillo di Peter a chiudere il match. Pari per 1-1 tra Lorient e Tolosa. Padroni di casa avanti nel primo tempo con un rigore di Pagis, nella ripresa il pareggio degli ospiti con un penalty di Sidibé. Con questo pari il Lorient sale a 10 punti in classifica, mentre il Tolosa si porta a quota 16.