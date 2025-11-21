Il Marsiglia di De Zerbi dilaga a Nizza: Greenwood-Aubameyang show, in gol Weah

NIZZA (Francia) - L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi non si ferma e, nell'anticipo della tredicesima giornata di Ligue 1, sbanca l'Allianz Riviera di Nizza con un nettissimo 5-1. Il successo nel derby della Costa Azzurra vale ai biancocelesti - almeno provvisoriamente - il primato in classifica nel massimo campionato francese a quota 28 punti, uno in più del Psg, secondo con una gara in meno.

Il match

Dopo 11' l'Olympique indirizza il match sui binari giusti grazie al vantaggio firmato da Aubameyang, seguita dalla doppietta di Greenwood al 33' e al 53' e dal gol dell'ex Juventus Timothy Weah al 58'. Dopo la rete della bandiera del Nizza arrivata al 63' con Cho, è Paixao al 74' a fissare il punteggio sul definitivo 5-1.