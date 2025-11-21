Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Marsiglia di De Zerbi dilaga a Nizza: Greenwood-Aubameyang show, in gol Weah

L'Olympique sbanca l'Allianz Riviera con un nettissimo 5-1 e si porta provvisoriamente in testa alla classifica di Ligue 1 a +1 sul Psg, che ha una gara in meno
1 min
Il Marsiglia di De Zerbi dilaga a Nizza: Greenwood-Aubameyang show, in gol Weah© EPA

NIZZA (Francia) - L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi non si ferma e, nell'anticipo della tredicesima giornata di Ligue 1, sbanca l'Allianz Riviera di Nizza con un nettissimo 5-1. Il successo nel derby della Costa Azzurra vale ai biancocelesti - almeno provvisoriamente - il primato in classifica nel massimo campionato francese a quota 28 punti, uno in più del Psg, secondo con una gara in meno.

Il match

Dopo 11' l'Olympique indirizza il match sui binari giusti grazie al vantaggio firmato da Aubameyang, seguita dalla doppietta di Greenwood al 33' e al 53' e dal gol dell'ex Juventus Timothy Weah al 58'. Dopo la rete della bandiera del Nizza arrivata al 63' con Cho, è Paixao al 74' a fissare il punteggio sul definitivo 5-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS