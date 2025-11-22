Pogba in campo, è successo! Festa Monaco, "La mia storia non è finita". E all'orizzonte la Juve...

Paul Pogba è tornato a calcare il terreno di gioco. Un calvario durato tantissimo: 811 sono i giorni che hanno costretto l'ex centrocampista della Juventus a stare lontano dal campo. Il ritorno in campo del francese è avvenuto al 'Roazhon Park', casa del Rennes in cui è andato in scena il match tra i padroni di casa ed il Monaco di Paul Pogba. Il risultato, purtroppo, non ha per niente sorriso alla squadra monegasca, con il Rennes che ha surclassato il Monaco col punteggio di 4-1, complice anche l'espulsione dell'ex Juventus Zakaria che al 66' ha lasciato i suoi compagni di squadra in inferiorità numerica. Ad ogni modo, il momento tanto atteso è arrivato all'85': Paul Pogba riassapora la sensazione delle scarpette sull'erbetta e dello stadio gremito. Un momento che ha unito davvero tutti, soprattutto sugli spalti: applausi scroscianti da parte di entrambe le tifoserie ed entusiasmo a fior di pelle per tutti i presenti.

Paul Pogba: il ritorno in campo è realtà

Il ritorno in campo è avvenuto, purtroppo, su un risultato decisamente negativo per il suo Monaco. Il club monegasco ha infatti incassato una pesante sconfitta - la terza consecutiva- contro il Rennes: Ait Boudlal, Camara, Embolo e Blas hanno messo ko Pogba e compagni, ma certe emozioni travalicano qualsiasi ostacolo negativo. Il centrocampista francese mancava ufficialmente dal terreno di gioco dall'ormai lontano settembre del 2023. L'ultima presenza è stata, infatti, con la maglia della Juventus nel match contro l'Empoli, terminato 2-0 a favore dei bianconeri. Pochi giorni dopo, la terribile notizia dello stop forzato e la distanza dal terreno di gioco a causa della positività riscontrata in un controllo antidoping effettuato a seguito del match contro l'Udinese del 20 agosto dello stesso anno.

Pogback, l'emozione del rientro

I suoi primi palloni - un lancio lungo e un colpo di tacco - sono stati applauditi dal 'Roazhon Park'. Al fischio finale, Pogba si è inginocchiato a lungo, con la fronte rivolta verso il campo, e poi ha ricevuto un'altra dimostrazione di affetto dai tifosi del Rennes durante un breve giro d'onore. Il prossimo impegno per Pogba e un Monaco in difficoltà è una trasferta a Cipro mercoledì per affrontare il Pafos in Champions League, seguita da una partita casalinga contro il Paris Saint-Germain il prossimo fine settimana in Ligue 1. L'ex centrocampista della nazionale francese, che non ha nascosto il sogno di tornare a vestire la maglia dei Bleus ed alzare di nuovo la Coppa del Mondo, non aveva partecipato agli esercizi di riscaldamento dell'intervallo, come gli altri compagni di panchina ma ha iniziato il suo riscaldamento al 60', tra gli applausi dei 450 tifosi monegaschi. Poi il rientro, l'applauso di tutto lo stadio, e alla fine un giro d'onore.