Minamino stende il Psg, Pogba ancora in campo: assist Monaco a De Zerbi

Il giapponese decide la sfida dello Stade Louis II: l'Olympique Marsiglia, battendo in casa il Tolosa, volerebbe in testa
1 min
Minamino stende il Psg, Pogba ancora in campo: assist Monaco a De Zerbi© EPA

Fontvieille (Principato di Monaco) - Il Monaco si impone di misura tra le mura amiche dello Stade Louis II di Monaco contro il Paris Saint-Germain e regala all'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi - stasera in casa contro il Tolosa - l'opportunità di prendersi la vetta della classifica di Ligue 1 dopo quattordici giornate. Senza Denis Zakaria, squalificato, ma con l'altro ex Juventus Paul Pogba - alla seconda presenza ufficiale - in campo per gli ultimi quattro minuti (più sette di recupero), il club del Principato - che chiude in inferiorità numerica per l'espulsione nel finale di Kehrer - conquista la posta massima grazie al gol di Minamino al 67'.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

