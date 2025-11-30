Tuttosport.com
Thauvin show e Lens in testa, sorpasso al Psg. Fonseca torna al successo grazie ad un ex Inter

L'ex Udinese segna una doppietta decisiva sul campo dell'Angers. Il Brest si impone 2-1 in casa dello Strasburgo
2 min
Thauvin show e Lens in testa, sorpasso al Psg. Fonseca torna al successo grazie ad un ex Inter© EPA

Importante vittoria esterna e in rimonta per il Brest che si impone 2-1 sul campo dello Strasburgo, in un match valido per la 14esima giornata della Ligue 1. I padroni di casa si portano in vantaggio al 10° con la rete di Amo-Ameyaw, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato: al 55° il pareggio di Del Castillo su calcio di rigore, mentre arriva all'82°, con la firma di Magnetti, il gol del definitivo 1-2 che regala i tre punti al Brest, ora a quota 16. resta a 23 lo Strasburgo. Successo del Lens sul campo dell'Angers con una splendida doppietta dell'ex Udinese Thauvin: quarta vittoria di fila e primo posto in classifica. Non basta ai padroni di casa il sigillo di Djibirin.

Vincono anche Lille e Lione

Un gol di Igamane consente al Lille, nonostante il rosso a Bouaddi, di espugnare il campo del Le Havre per 1-0. Sorride il Lorient che in casa ne fa tre al Nizza. Ospiti avanti con l'autorete di Avom, poi il ribaltone con i guizzi di Abergel e Soumano (doppietta). Vittoria interna per 3-0 del Lione contro il Nantes. A decidere la sfida le reti di Abner Vinicius e dell'ex Inter ed Empoli Martin Satriano (doppietta). Il tutto con gli ospiti in dieci dal 43' del primo tempo per un rosso a Mwanga. Con questo successo il Lione si porta a 24 punti in classifica, mentre il Nantes resta fermo a quota 11.

Tutte le news di Ligue 1

