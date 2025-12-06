Il Psg torna a vincere trascinato da Kvaratskhelia, ma resta alle spalle del Lens

PARIGI (Francia) - Il sabato della 15ª giornata di Ligue1 si chiude con il ritorno al successo del Paris Saint-Germain. Al Parco dei Principi la squadra di Luis Enrique s'impongono per 5-0 contro il Rennes (che arrivava da 4 vittorie consecutive) grazie alla doppietta dell'ex Napoli Kvaratskhelia (28' e 67') e alle reti di Mayulu (39'), Mabye (88') e Ramos (92').

I campioni di Francia e d'Europa in carica restano però alle spalle (34 a 33 punti) del Lens che piega a domicilio il Nantes per 2-1 per il 5° successo consecutivo: l'ex Udinese Thauvin apre le marcature al 34', pareggio immediato al 38' dei padroni di casa con El Arabi che si parare il rigore ma poi è lesto nel ribadire in rete la sfera. Forcing finale degli ospiti con il Var che annulla al 79' il gol di Said (fuorigioco) ma al'81 l'attaccante francese trova il 2-1.

Infine dopo 4 pareggi e 2 sconfitte il Tolosa torna al successo piegando 1-0 lo Strasburgo ello scontro diretto a centro classifica: decisivo il gol di Emersonn al 18'.

